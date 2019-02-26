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كُتّاب وآراء
شركة "كوبرا" تبرز للعالم سيارة هجينة اختبارية
أعلنت شركة "كوبرا" “Cupra” أنها ستكشف النقاب عن سيارتها الهجين Formentor الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.
وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة سيات أن باكورة انتاجها الخاص تنتمي لفئة SUV الكوبيه، وتعتمد في الأساس على الموديل Ateca، لكن مع المزيد من القسمات الرياضية مفتولة العضلات، والتي تظهر على الرفارف والجوانب مع خطوط أكثر ميلا على المؤخرة.
وفيما يخص الدفع، سلكت كوبرا أيضا طريقها الخاص؛ حيث تعتمد السيارة الاختبارية Formentor رباعية الأبواب على نظام دفع هجين Plug-in تتوزع قوته البالغة 180 كيلووات/245 حصان على عجلات السيارة الأربعة.
وتم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق متوائم، كما يصل مدى السير إلى 50 كلم معتمدة على المحرك الكهربائي دون محرك البنزين، لكن لم يتم الكشف حتى الآن عن معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك أو حتى فرص الإنتاج القياسي.