موديل خاص من "رينج روفر سبورت" يرى النور

هسبريس - د.ب.أ

كشفت شركة لاند روفر النقاب عن الموديل الخاص HST من أيقونتها Range Rover Sport ، التي تنتمي لفئة سيارات SUV الفارهة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الخاص Range Rover Sport HST يعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم يعمل ضمن نظام دفع هجين معتدل مع ضاغط كهربائي لسد ما يعرف بفجوة التربو. ويزأر المحرك سداسي الأسطوانات بقوة 400 حصان/550 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.2 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 225 كلم/س.

ويساعد نظام الدفع الهجين المعتدل على وصول السيارة Range Rover Sport HST إلى معدل استهلاك 9.3 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 213 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويعتمد نظام الدفع الهجين المعتدل على نظام Start/Stop مطور مع بادئ دوران. ويقوم النظام بتخزين الطاقة المستردة من الكبح في بطارية 48 فولت، ثم يوفرها بعد ذلك لمساعدة محرك البنزين عند بدء الانطلاق على سبيل المثال.

ويتمتع الموديل الخاص بمقاعد أمامية قابلة للضبط، وتجهيزات جلدية فاخرة. ويحتوي المقود على أزرار نقل الحركة والمصنوعة من الألومنيوم، مع منظم سرعة متوائم مدعم بوظيفة Stop-and-Go، فضلا عن النظام المساعد للكبح الاضطراري على السرعات العالية.

وأشارت الشركة البريطانية إلى أن الموديل الخاص Range Rover Sport HST يتوفر بسعر يبدأ من 98 ألف و800 يورو.