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الرئيسية | سيارات | فورد تقترب من طرح "فوكوس إس تي" الجديدة

فورد تقترب من طرح "فوكوس إس تي" الجديدة

فورد تقترب من طرح "فوكوس إس تي" الجديدة
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 00:30

تستعد شركة فورد لإطلاق سيارتها Focus ST الجديدة بحلول فصل الصيف بموديل كومبي وآخر خماسي الأبواب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها المدمجة الجديدة تعتمد على محرك بنزين تربو Ecoboost سعة 2.3 لتر وبقوة 280 حصان.

وتتضافر جهود هذا المحرك مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، كما يتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات ضمن باقة التجهيزات الاختيارية. ويكتمل برنامج دفع السيارة بمحرك ديزل سعة 2.0 لتر وبقوة 190 حصان، والمتاح لكلا موديلي السيارة.

وتم تجهيز سيارة فورد الجديدة بمقصورة داخلية تتمتع بطابع رياضي؛ حيث حلت شاشة قياس 4.2 بوصة بين الأجهزة التناظرية محل الأجهزة الإضافية على لوحة القيادة، كما تم تجهيز السيارة بمقاعد Recaro الرياضية، ومقود رياضي مع شعار ST. وتزدان المقصورة ببعض الأسطح الفاخرة مثل الألومنيوم على عصا نقل الحركة.

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