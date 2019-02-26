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كُتّاب وآراء
أرباح شركة "أوبل" تصل إلى 859 مليون أورو
حققت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات أرباحا للمرة الأولى منذ أعوام في عام 2018 ، حسب ما أعلنت مالكتها الجديدة مجموعة "بي.إس.إيه" الفرنسية، التي تنتج أيضا سيارات بوجو وستروين و"دي.إس".
وسجلت أوبل، التي تتخذ من مدينة روسلسهايم في ألمانيا مقرا لها وكانت سابقا تابعة لجنرال موتورز، إيرادات قدرها 18.3 مليار يورو (20.8 مليار دولار) وأرباحا بلغت 859 مليون يورو في أول عام كامل لها تحت ملكية بي.إس.إيه.
كما أعلنت بي.إس.إيه عن زيادة الإيرادات في أقسامها الرئيسية في بيجو وستروين ودي.إس للسيارات بنسبة 5.6% لتصل إلى 43 مليار يورو.
وحققت العلامات التجارية التاريخية للمجموعة أرباحا قيمتها 3.6 مليار يورو ، فيما حققت بي.إس.إيه أرباحا إجمالية قدرها 5.7 مليار يورو ، بزيادة نسبتها 43% مقارنة بعام 2017 .
واشترت بي.إس.إيه شركة أوبل من جنرال موتورز في عام 2017 مقابل 2.6 مليار يورو.
وفي ماي ، تفاوضت الشركة على برنامج للخفض الطوعي للعمالة شمل 3700 شخص من العاملين في أوبل في ألمانيا ، مع الوعد بحماية 15 ألف موظف ألماني باقين من التسريح حتى 2023 .
وتمتلك أوبل أيضا مصانع في النمسا وبريطانيا والمجر وبولندا وإسبانيا ، ويبلغ إجمالي عدد موظفيها 14380 موظفا.