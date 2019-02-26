نسخة "بورش 911" الجديدة تبدأ حبس الأنفاس

هسبريس - د.ب.أ

تعتزم شركة تيك آرت كشف النقاب عن نسختها GTstreet RS الجديدة، والتي تعتمد على سيارة بورش 911 Turbo S، خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات التقنية التي أجرتها على محرك سيارة بورش وشاحن التربو الجديدة ساعدت على زيادة قوة السيارة لتصل إلى 770 حصان/920 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 10 نسخ فقط، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية مع الوصول لسرعة قصوى تبلغ 340 كلم/س.

وتتميز السيارة GTstreet RS عن أيقونة بورش من خلال باقة تعديلات الجسم المصنوعة من ألياف الكربون الشفاف في بنية مرتبة بشكل غير منتظم للتعبير على الأداء القوي للسيارة، والعجلات المسبوكة الخاصة، كما تزخر المقصورة الداخلية بالعديد من التجهيزات الجلدية الفاخرة وفرش ألكانترا.