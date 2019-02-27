"أودي" تطوّر أنظمة الدفع الهجين للفئات العليا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة أودي عن تقديم جيل جديد من نظام دفع هجين Plug-in لسيارات الفئة العليا A6 وA7 وA8، والتي ستحمل اختصار TFSI e، وتعتزم الشركة الألمانية كشف النقاب عن الموديلات الجديدة خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديلات الجديدة سوف يتم تقديمها في مستويين مختلفين من معدلات الأداء للمحرك الكهربائي المشارك في عملية الدفع الهجين، ومن المتوقع أن يصل مدى السير إلى حوالي 40 كلم بفضل بطارية الليثيوم أيون سعة 14.1 كيلووات/ساعة.

وفي الموديل A8 تجمع أودي المحرك الكهربائي مع محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.0 لتر، وبالتالي ينطلق الموديل A8 L 60 TFSI e Quattro بقوة إجمالية تبلغ 330 كيلووات/449 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 700 نيوتن متر.

وفي الموديلات A6 وA7 يأتي محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، واعتمادا على المحرك الكهربائي يصل الموديل 50 TFSI e إلى قوة إجمالية تبلغ 220 كيلووات/299 حصان، ويصل الموديل 55 TFSI إلى قوة 270 كيلووات/367 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 450 و500 نيوتن متر.

وبالنسبة للموديل Q5 تتوافر جميع الخيارات، لكن ضمن نظام الدفع الرباعي وليس الدفع الأمامي.