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الرئيسية | سيارات | شركة "أودي" تقترب من محرك رياضي جديد

شركة "أودي" تقترب من محرك رياضي جديد

شركة "أودي" تقترب من محرك رياضي جديد
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 14:08

أعلنت شركة أودي عن تجهيز سيارتها RS 5 الرياضية بمحرك جديد في منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من نحو 83 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها RS 5 الرياضية تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو مزدوج سداسي الأسطوانات على شكل حرف V سعة 2.9 لتر وبقوة 450 حصان/600 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تتضافر جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات لتوجيه القوة إلى عجلات السيارة الأربعة.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق سيارة أودي الرياضية من الثبات إلى سرعة سرعة 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 280 كلم/س.

وتتميز السيارة RS 5 الجديدة من خلال طلاء خاص باللون الأخضر الميتاليك، وشبكة مبرد عريضة ومنبسطة، فضلا عن فتحات تهوية إضافية، كما تبدو مؤخرة السيارة بمظهر مفعم بالقوة من خلال طاقم الناشر ومخارج العادم بشكلها البيضاوي وشفة الاسبويلر. وتقف السيارة على جنوط مسبوكة قياس 19 بوصة.

ولتحسين الخصائص الأيروديناميكية بالسيارة تم التجهيز وبشكل قياسي بقفل تفاضلي مركزي ذاتي، كما يتوفر قفل تفاضلي رياضي لتنظيم توزيع القوة على المحور الخلفي، فضلا عن نظام التعليق الرياضي ومكابح السيراميك ونظام التوجيه الديناميكي.

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