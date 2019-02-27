بنتلي تسوّق كابريو "Continental GT" قريبا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة بنتلي عن طرح الموديل الكابريو من أيقونتها Continental GT في يونيو المقبل بسعر يبدأ من 228 ألف و480 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة Continental GT الكابريو تأتي مزودة بسقف قماشي يمكن طيه كهربائيا في غضون 19 ثانية ليستقر في صندوق الأمتعة، الذي تبلغ سعته 235 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الكابريو على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة W12 سعة 6 لتر، يزأر بقوة 467 كيلووات/635 حصان. وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.8 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 333 كلم/س.

أما معدل الاستهلاك فيبلغ 0ر14 لتر/100 كلم، ما يعادل 317 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.