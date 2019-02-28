"فولكسفاغن" تغري الصينيّين بتجديدات "جيتا"

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، اعتزامها استقطاب شريحة جديدة من العملاء الشباب في الصين من خلال مجموعة طرز جديدة من السيارة "جيتا".

تضم المجموعة المنتظرة سيارة صالون وسيارتين من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في" والتي سيتم إنتاجها من خلال شركة "إف.أيه.دبليو- فولكسفاغن" في مدينة "شينجدو" الصينية. وتريد "فولكسفاغن" طرح السيارات الجديدة في السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتستهدف المجموعة الألمانية بالسيارات الجديدة أفرادالطبقة المتوسطة النامية في الصين والذين يريدون إما إلى تغيير سياراتها القديمة أو شراء أول سيارة لهم.

وقال "يورجن ستاكمان" مدير مبيعات سيارات "فولكسفاغن" إن السيارة "جيتا تلعب دورا مهما بالنسبة لنا كسيارات فولكسفاغن في الصين".

وتعتبر الصين أكبر سوق لسيارات "فولكسفاغن" في العالم. بينما كانت مبيعات "فولكسفاجن" خلال يناير الماضي مخيبة للآمال؛ فيما يتطور الوضع ليشير إلى أن العام الحالي سيكون عاما صعبا بالنسبة لصناعة السيارات العالمية.

وتراجعت المبيعات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر3% سنويا.