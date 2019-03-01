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الرئيسية | سيارات | "بورش" تطلق النسخة الكهربائية من سيارة "ماكان"

"بورش" تطلق النسخة الكهربائية من سيارة "ماكان"

"بورش" تطلق النسخة الكهربائية من سيارة "ماكان"
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 01 مارس 2019 - 01:28

أكدت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "بورش" أن الجيل الجديدة من سيارتها "بورش ماكان" سيكون كهربائيا بالكامل، حيث من المنتظر بدء إنتاجه أوائل العقد المقبل.

وذكرت الشركة أن السيارة الكهربائية الجديدة، سيتم تصنيعها في مصنع الشركة بمدينة "لايبزغ" الألمانية حيث يتم تصنيع الجيل الحالي من هذا الطراز.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن "بورش" ستطلق نسخة كهربائية من السيارة "تايكان" في وقت لاحق من العام الحالي، وبعدها تطلق نسخة كهربائية من السيارة "كروس توريزمو".

وقال "اوليفر بلومه" الرئيس التنفيذي لشركة "بورش" في بيان إن "السيارات الكهربائية وبورش تمضيان معا بصورة ممتازة، ليس فقط لأن الجانبين يشتركان في مستوى الأداء المرتفع، ولكن أيضا بسبب السمات الرياضية السيارة الكهربائية .. بحلول 2022 سنستثمر أكثر من 6 مليارات يورو (6.8 مليار دولار) في السيارات الكهربائية. وبحلول 2025 سيكون 50% من كل سيارات بورشه الجديدة كهربائية. ومع ذلك وخلال السنوات العشر المقبلة سنركز على مزيج يضم محركات البنزين التي تحقق أفضل أداء والسيارات الهجين والسيارات الكهربائية كليا".

ومن المنتظر أن تستخدم النسخة الكهربائية من السيارة "ماكان" تكنولوجيا الشحن المستخدمة في السيارة الكهربائية "تايكان" مع استخدام التصميم المعروف باسم "أفضل منصة كهربائية" أو (بي.بي.إي) الذي تم تطويره بالاشتراك مع "أودي" الألمانية. وبلغت مبيعات "بورشه" من السيارة "ماكان" التقليدية حوالي 90 ألف سيارة سنويا.

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