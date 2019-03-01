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كُتّاب وآراء
سيارات هونداي وكيا تتعزز بأنظمة تسجيل فيديو
أعلنت مجموعة "هيونداي موتور غروب" الكورية الجنوبية للسيارات التي تمتلك شركتي "هيونداي موتور" و"كيا موتورز" اعتزامها إضافة أنظمة تسجيل فيديو إلى الطرز الجديدة التي تنتجها الشركتين بهدف تلبية المزيد من احتياجات العملاء.
ويتيح نظام تسجيل الفيديو الذي ستتم إضافته إلى السيارات الجديدة، للمستخدم مشاهدة التسجيلات على جهاز العرض الصوتي والمرئي الموجودة في قمرة السيارة إلى جانب إمكانية تشغيل هذه التسجيلات على الهواتف الذكية للمستخدمين، بحسب بيان "هيونداي موتور غروب".
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان المجموعة القول إنها قررت إضافة نظام تسجيل الفيديو "تدريجيا" إلى طرزها الجديدة بعد أن جاء طلب تزويد السيارات بمثل هذا النظام على رأس قائمة طلبات العملاء وفقا لبحوث السوق وتفضيلات العملاء التي أجرتها المجموعة الكورية الجنوبية مؤخرا.
يذكر أن مجموعة "هيونداي موتور غروب" هي خامس أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات التي تشمل سيارات "هيونداي" و"كيا".