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الرئيسية | سيارات | مرسيدس تطلق نسخة AMG من الوحش GLE

مرسيدس تطلق نسخة AMG من الوحش GLE

مرسيدس تطلق نسخة AMG من الوحش GLE
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 28 فبراير 2019 - 20:42

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق نسخة AMG من وحش الأراضي الوعرة GLE خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة AMG GLE 53 الجديدة تعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 3 لتر، يزأر بقوة 320 كيلووات/435 حصان.

ويتم تدعيم هذا المحرك بمولد بدء الحركة لمزيد من القوة عند بدء السير ولتقليل استهلاك السيارة من الوقود، وللتغلب على ما يعرف "بفجوة التربو" تم تجهيز المحرك بضاغط إضافي.

وبفضل عزم الدوران الإضافي بمقدار 250 نيوتن متر، والذي يُضاف لعزم الدوران الأقصى الناتج عن محرك البنزين والبالغ 520 نيوتن متر، تنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم، في حين يبلغ معدل الاستهلاك 9.3 لتر/100 كلم.

وللتوائم مع معدلات الأداء الكبيرة جهزت الشركة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية نسخة AMG الجديدة بمجموعة تعليق رياضية، مع نظام فعال لموازنة الاهتزازات، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات لتوجيه القوة إلى عجلات الدفع الأربعة.

ومن المقرر أن تطرح مرسيدس السيارة AMG GLE 53 الجديدة في الأسواق خلال النصف الأول من العام، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

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