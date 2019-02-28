جديد "جاغوار XE" يراهن على "إبهار الزبناء"

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت شركة جاغوار عن الموديل الجديد من أيقونتها XE، الذي يأتي برتوش تصميمية جديدة وتجهيزات موسعة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الموديل الجديد يتميز من خلال المآزر الجديدة، والمصابيح الجديدة على المقدمة والمؤخرة بتقنية LED، كما تتمتع السيارة بقمرة قيادة حديثة مع شاشات عرض وعناصر استعمال مستعارة من شقيقتها الكهربائية iPace، بالإضافة إلى باقة من الخامات عالية الجودة.

وتقدم جاغوار للسيارة الجديدة العديد من الإضافات ضمن باقة التجهيزات القياسية مثل المقاعد الجلدية القابلة للضبط، ونظام المساعدة على الصف في الأمام والخلف مع كاميرا الرجوع للخلف، ونظام الحفاظ على حارة السير مع مساعد الانتباه.

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل XE الجديد على محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 0ر2 لتر وبقوة 132 كيلووات/180 حصان، في حين يبلغ معدل استهلاكه 4.9 لتر/100 كلم.

ويتوفر للسيارة أيضا محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 0ر2 لتر وبقوة 184 كيلووات/250 حصان. ويبلغ معدل استهلاك هذا المحرك 7.0 لتر/100 كلم. ويدفع أقوى محركات البنزين السيارة بقوة 221 كيلووات/300 حصان، مع معدل استهلاك 7.3 لتر/100 كلم.

وتتضافر جهود محرك البنزين الأقوى مع نظام الدفع الرباعي دائما، بينما يمكن أن تتضافر جهوده مع محرك الديزل حسب الرغبة.

ومن المقرر أن تطرح جاغوار السيارة XE الجديدة في الأسواق خلال يونيو القادم بسعر يبدأ من 43 ألف و 690 يورو لتشعل نار المنافسة مع أودي A4 وبي إم دبليو الفئة الثالثة ومرسيدس الفئة C.