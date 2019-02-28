تحديثات في "فولفو XC90" لتعزيز السلامة

هسبريس ـ مُتابعة

أجرت شركة فولفو تجديدات على أيقونتها XC90، التي تنتمي لفئة SUV الفارهة.

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارتها الجديدة تتميز من خلال العجلات الجديدة وألوان الطلاء الخارجي الجديدة، والتعديلات التصميمية، التي تظهر على شبكة المبرد، مع كسوة فاخرة لمقاعد الراحة بالمقصورة الداخلية.

كما تم تجهيز السيارة بحزمة موسعة من الأنظمة التقنية مثل نظام استرداد طاقة الكبح، والذي يساعد بجانب نظام الدفع الهجين المعتدل “Mild Hybrid System”، الذي تتضافر جهوده مع محرك بنزين، على خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وتزخر السيارة بحزمة موسعة من أنظمة السلامة والأمان مثل نظام الكبح الاضطراري “City Safety” ونظام معلومات النقاط العمياء مع مراقبة النقطة العمياء، فضلا عن نظام “Oncoming Lane Mitigation” لتجنب الحوادث من المركبات القادمة في الاتجاه المقابل، ونظام إنذار حركة المرور المتقاطع “Cross Traffic Alert” مع وظيفة الكبح الاضطراري.

ولم تكشف فولفو عن موعد طرح أو أسعار السيارة XC90 الجديدة.