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كُتّاب وآراء
شركة هوندا تستعد لتدشين أول سيارة كهربائية
تستعد شركة هوندا لتدشين أول سيارة كهربائية من إنتاجها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الشركة اليابانية أنها ستكشف النقاب عن نموذج أولى للسيارة الكهربائية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والمقام في الفترة من 7 إلى 17 مارس الجاري.
وتعتمد الهاتشباك الجديدة رباعية الأبواب على السيارة الاختبارية EV، التي ظهرت عام 2017، في حين تقف على منصة جديدة مع نظام الدفع الخلفي، والتي تم تطويرها خصيصا للموديلات الكهربائية.
وتتمتع السيارة الكهربائية برحابة كبيرة بالنسبة لسيارة تقع بين فئة السيارات المدمجة، وذلك بفضل قاعدة العجلات الكبيرة.
ولم تكشف هوندا حتى الآن عن المزيد من البيانات التقنية حول السيارة، باستثناء مدى السير، الذي يزيد عن 200 كلم.