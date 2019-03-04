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الرئيسية | سيارات | "بولستار" تقدم سيارة كهربائية جديدة في جنيف

"بولستار" تقدم سيارة كهربائية جديدة في جنيف

"بولستار" تقدم سيارة كهربائية جديدة في جنيف
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 04 مارس 2019 - 03:34

أعلنت شركة "بولستار" “Polestar” أنها ستكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية Polestar 2 الجديدة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس.

وأوضحت الشركة، التي تعد الفرع المتخصص في انتاج الموديلات الكهربائية لدى شركة فولفو السويدية، أن سيارتها Polestar 2 الجديدة تقف على منصة فولفو المدمجة لطراز XC40 بأربعة أبواب ومؤخرة مائلة.

وتعتمد السيارة على محركين كهربائيين بقوة إجمالية 300 كيلووات/408 حصان، مع 660 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 5 ثوان. وتتولى تغذية المحرك بالتيار اللازم بطاريات سعة 78 كيلووات ساعة، تصل السيارة بفضلها إلى مدى السير 500 كلم تقريبا.

ومن المقرر أن تطرح بولستار سيارتها الكهربائية Polestar 2 الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 39 ألف و900 يورو، غير أنها لم تحدد بعد موعدا للطرح.

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