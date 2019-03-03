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ماكلارين تستعد لإطلاق "جديد الكابريو" بعد أيام
الأحد 03 مارس 2019 - 10:57
أعلنت شركة ماكلارين عن طرح سيارتها 720S Spider الكابريو خلال فصل الربيع القادم بسعر يبدأ من نحو 280 ألف يورو.
وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة 720S Spider المكشوفة تأتي مزودة بسقف صلب قابل للطي، وتعتمد على سواعد محرك بنزين V8 بقوة 530 كيلووات/720 حصان، مع عزم دوران أقصى 770 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.9 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 341 كلم/س، عندما يكون السقف مغلقا.