24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5013:4416:5619:3020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. مغربي مع رائد فضاء (5.00)

  2. الوداد البيضاوي يواصل التغريد خارج سرب البطولة (5.00)

  3. قوافل طبية مجانية تعالج مئات الفقراء بشيشاوة (5.00)

  4. الأطباء يناصرون الطلبة ضد "خوصصة الجامعة" (5.00)

  5. اشتباكات مع الرحل تربك الحياة ناحية تارودانت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سيارات | ماكلارين تستعد لإطلاق "جديد الكابريو" بعد أيام

ماكلارين تستعد لإطلاق "جديد الكابريو" بعد أيام

ماكلارين تستعد لإطلاق "جديد الكابريو" بعد أيام
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 03 مارس 2019 - 10:57

أعلنت شركة ماكلارين عن طرح سيارتها 720S Spider الكابريو خلال فصل الربيع القادم بسعر يبدأ من نحو 280 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة 720S Spider المكشوفة تأتي مزودة بسقف صلب قابل للطي، وتعتمد على سواعد محرك بنزين V8 بقوة 530 كيلووات/720 حصان، مع عزم دوران أقصى 770 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.9 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 341 كلم/س، عندما يكون السقف مغلقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.