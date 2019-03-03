مرسيدس تقدم "جي. إل. سي" الجديدة أول مرّة

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شركة مرسيدس أنها ستكشف النقاب عن الموديل الجديد من وحش الأراضي الوعرة GLC خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد من GLC يأتي برتوش تصميمة تظهر على المآزر والكشافات العاملة بتقنية LED، كما تزخر مقصورة السيارة بأجهزة رقمية وشاشة لمسية يتم التحكم في نظام الاستعمال الخاص بها عن طريق الأوامر الصوتية ضمن نظام الاستعمال MBUX الجديد، كما تم تطوير الأنظمة المساعدة وتوسيع باقتها.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية إلى أن معظم التغييرات، التي يأتي بها الموديل الجديد، تظهر على برنامج الدفع؛ حيث ينضم الجيل الجديد من المحركات رباعية الأسطوانات، والتي يتم دمج بعض منها مع مولد بدء حركة 48 فولت.

وفي البداية تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 120 كيلووات/163 حصان و 190 كيلووات/258 حصان. ويضاف إلى قوة كل محرك من محركات البنزين قوة 10 كيلووات/14 حصان يساهم بها مولد بدء كهربائي.

وصرحت مرسيدس بأن المحركات الجديدة تسهم في خفض معدل استهلاك السيارة من الوقود بنسبة تصل إلى 15% لتتراوح بين 5.2 لتر/100 كلم من الديزل و 7.4 لتر/100 كلم من البنزين.

كما تخطط مرسيدس لإطلاق الموديل GLC 400d المعتمد على محرك ديزل سداسي الأسطوانات بقوة 200 كيلووات/272 حصان، وموديل هجين Plug-In بمدى سير يبلغ نحو 50 كلم.