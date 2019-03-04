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الرئيسية | سيارات | شركة "سيات" تعزز إنتاج السيارات الكهربائية

شركة "سيات" تعزز إنتاج السيارات الكهربائية

شركة "سيات" تعزز إنتاج السيارات الكهربائية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 مارس 2019 - 17:02

أعلنت شركة سيات أنها ستكشف النقاب عن السيارة el-born الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارتها el-born الاختبارية ذات السقف العالي تمهد الطريق لباكورة موديلاتها الكهربائية المقرر طرحها بحلول عام 2020.

وتستند السيارة على الوحدات التركيبية الكهربائية لشركة فولكس فاجن الألمانية؛ حيث تتشارك التقنيات مع سيارات مثل اختبارية سكودا Vision iV، التي يتم الكشف عنها أيضا في جنيف، وفولكس فاجن ID Neo المقرر إطلاقها في الأسواق نهاية العام الجاري.

وتعتمد السيارة الكهربائية الاختبارية على بطارية سعة 62 كيلووات ساعة لتساعد السيارة على بلوغ مدى سير 420 كلم. ويتولى دفع السيارة الرياضية متعددة الأغراض SUV محرك كهربائي مُركب بالخلف يولد قوة 150 كيلووات/204 حصان. وبفضل هذا المحرك تصل السيارة إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7.5 ثانية.

ومن المزايا، التي تقدمها السيارة الاختبارية، عملية الشحن السريع؛ حيث تم تصميم السيارة على أساس تقنية 100 كيلووات، وهو ما يتيح شحن 80% من سعة البطارية في غضون 47 دقيقة فقط.

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