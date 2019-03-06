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الرئيسية | سيارات | سيارة فيراري "F8 Tributo" تحبس الأنفاس

سيارة فيراري "F8 Tributo" تحبس الأنفاس

سيارة فيراري "F8 Tributo" تحبس الأنفاس
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 06 مارس 2019 - 11:12

كشفت شركة فيراري النقاب عن أيقونتها F8 Tributo الجديدة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات؛ الممتد حتى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الكوبيه الرياضية F8 Tributo الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو ثماني الأسطوانات مركب في الوسط، يزأر بقوة 530 كيلوات/720 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 340 كلم/س.

ومن الناحية التصميمية، تمتاز السيارة ثنائية المقاعد بكشافات LED نحيفة ومصابيح مزدوجة مستديرة في الخلف، بالإضافة إلى عناصر إيروديناميكية مستوحاة من سيارات السباق.

ولم تفصح فيراري عن أية معلومات تتعلق بموعد طرح الأيقونة F8 Tributo الجديدة أو أسعارها.

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