سيارة "رونو كلِيُو" الجديدة تظهر في سويسرا

هسبريس - د.ب.أ

أزاحت شركة رينو الستار عن الجيل الجديد من أيقونتها Clio الصغيرة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الجيل الخامس من سيارتها الصغيرة يتميز عن الجيل السابق من خلال المزيد من الملامح الرياضية مع خفض الخلوص الأرضي، فضلا عن المزيد من الرحابة.

وتتمتع مقصورة السيارة بخامات عالية الجودة وتقنيات حديثة؛ حيث تعتمد على أجهزة رقمية وشاشة لمسية في الكونسول الأوسط، مع العديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الزحام ونظام فعال للحفاظ على حارة السير، بالإضافة إلى منظم مسافة الأمان الأوتوماتيكي.

وأشارت رينو إلى أن سيارتها الجديدة تقف على منصة جديدة ساعدت على خفض وزنها حوالي 50 كجم. وتتوفر للسيارة محركات بنزين وديزل جديدة تتكون من ثلاث أو أربع أسطوانات وتغطي نطاق قوة يمتد بين 48 كيلووات/65 حصان و 96 كيلووات/130 حصان.

وللمرة الأولى سيتوفر لسيارة رينو Clio نظام دفع هجين معتدل مع مولد كهربائي لبدء الحركة.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن معدلات أداء أو قيم استهلاك سيارتها Clio الجديدة المقرر طرحها في الأسواق خلال فصل الصيف القادم.