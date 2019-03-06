24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/03/2019
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:47
|13:44
|16:57
|19:31
|20:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية
- من الدفاع عن الأمازيغية إلى الدفاع عن الفوضى اللغوية
- الإعلام ودوره في نشر الجريمة والوقاية منها
- مصرع سائق سيارة في حادثة سير ضواحي تاونات
- المعلومات الإحصائية بالمغرب
هل فشلت "وساطة الداخلية" في تهدئة التوتر بين النقابات والحكومة؟ (5.00)
- تقرير: المغاربة يتأخرون عن الفرنسيين بـ53 سنة في "التنمية البشرية" - (92)
- بنكيران ينتعش بالجنائز ويرتدي جلباب "الواعظ الديني" في المقابر - (84)
- أمزازي: لا تراجع عن نظام التعاقد .. والحوار مع التنسيقية مرفوض - (78)
- القطبية بين "الأحرار" و"بيجيدي" تُشعل انتخابات مبكرة في المغرب - (72)
- "برلمان البوليساريو" يكشف تراجع اعتراف الدول بـ"جمهورية تندوف" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مطوّرو "سمارت" يقدمون أحدث سيارة كهربائية
الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:29
كشفت شركة سمارت النقاب عن السيارة الكهربائية Forease Speedster الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات الممتد حتى 17 مارس الجاري.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها ثنائية المقاعد المكشوفة تتميز من خلال التصميم الجذاب مع زجاج أمامي منبسط، وكذلك السقف القماشي القابل للخلع.
وتعتمد السيارة الاختبارية المكشوفة على سواعد محرك كهربائي بقوة 60 كيلووات/81 حصان، تتولى تغذيته بالتيار بطارية سعة 18 كيلووات ساعة، تمنح السيارة القدرة على بلوغ مدى السير 160 كلم.
ولم تفصح الشركة الألمانية حتى الآن عن فرص دخول السيارة الكهربائية Forease Speedster الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي.