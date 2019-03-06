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الرئيسية | سيارات | مطوّرو "سمارت" يقدمون أحدث سيارة كهربائية

مطوّرو "سمارت" يقدمون أحدث سيارة كهربائية

مطوّرو "سمارت" يقدمون أحدث سيارة كهربائية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 06 مارس 2019 - 20:29

كشفت شركة سمارت النقاب عن السيارة الكهربائية Forease Speedster الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات الممتد حتى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها ثنائية المقاعد المكشوفة تتميز من خلال التصميم الجذاب مع زجاج أمامي منبسط، وكذلك السقف القماشي القابل للخلع.

وتعتمد السيارة الاختبارية المكشوفة على سواعد محرك كهربائي بقوة 60 كيلووات/81 حصان، تتولى تغذيته بالتيار بطارية سعة 18 كيلووات ساعة، تمنح السيارة القدرة على بلوغ مدى السير 160 كلم.

ولم تفصح الشركة الألمانية حتى الآن عن فرص دخول السيارة الكهربائية Forease Speedster الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي.

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