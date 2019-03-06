24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:46
|13:43
|16:58
|19:32
|20:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية
- من الدفاع عن الأمازيغية إلى الدفاع عن الفوضى اللغوية
- متحف الحشد الشعبي .. غنائم حرب ومآثر بطولية
- هل الدهون صحية أم ضارة؟ .. الخبراء مختلفون
- الإعلام ودوره في نشر الجريمة والوقاية منها
القطبية بين "الأحرار" و"بيجيدي" تُشعل انتخابات مبكرة في المغرب (5.00)
كارلوس غصن .. من رئيس إمبراطوريةِ سيارات إلى الإقامة الجبرية (5.00)
ترافع وفد مغربي يطرد الجزائر من لقاء الاتحاد الإفريقي بجوهانسبوغ (4.67)
- أمزازي: لا تراجع عن نظام التعاقد .. والحوار مع التنسيقية مرفوض - (144)
- القطبية بين "الأحرار" و"بيجيدي" تُشعل انتخابات مبكرة في المغرب - (79)
- فقدان الثقة وتراجع الطلب يُدخل قطاع العقار المغربي في أزمة خانقة - (69)
- أساتذة محتجون ينادون بـ"سنة بيضاء" ويرفضون "عقود واتساب" - (57)
- "الأغلبية" تتفق على عقد دورة برلمانية استثنائية وتتمسك بـ"التعاقد" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شركة "مرسيدس" تخضع "الفئة V" إلى الكهربة
أزاحت شركة مرسيدس الستار عن السيارة الكهربائية EQ V الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة EQ V الاختبارية تمهد الطريق للموديل الكهربائي من سيارة الفئة V فان. وتتميز النسخة الكهربائية من خلال التصميم الجديد لشبكة المبرد والكشافات الجديدة.
وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، تتيح للسيارة إمكانية بلوغ مدى سير 400 كلم. ويمكن شحن البطارية خلال ربع ساعة فقط لقطع مسافة 100 كلم.
ومن المتوقع طرح الموديل القياسي من الفان EQ V الكهربائية في الأسواق خلال عام 2020.