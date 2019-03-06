شركة "مرسيدس" تخضع "الفئة V" إلى الكهربة

هسبريس ـ مُتابعة

أزاحت شركة مرسيدس الستار عن السيارة الكهربائية EQ V الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة EQ V الاختبارية تمهد الطريق للموديل الكهربائي من سيارة الفئة V فان. وتتميز النسخة الكهربائية من خلال التصميم الجديد لشبكة المبرد والكشافات الجديدة.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، تتيح للسيارة إمكانية بلوغ مدى سير 400 كلم. ويمكن شحن البطارية خلال ربع ساعة فقط لقطع مسافة 100 كلم.

ومن المتوقع طرح الموديل القياسي من الفان EQ V الكهربائية في الأسواق خلال عام 2020.