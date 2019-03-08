"فولكسفاغن" تعتزم الاستغناء عن خمسة آلاف وظيفة

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية أن مجموعة فولكسفاغن العملاقة للسيارات تعتزم اطلاق برنامج تقشف جديد يتضمن الاستغناء عن قرابة خمسة آلاف وظيفة إدارية بحلول عام 2023.

ونقلت الصحيفة عن دوائر بالمجموعة الألمانية قولها إن العدد يمكن أن يرتفع إلى سبعة آلاف وظيفة. وتندرج هذه الخطوة في إطار برنامج الرئيس التنفيذي للشركة هربرت ديس لزيادة عائدات فولكسفاغن.

وتعتزم الشركة نفسها اتخاذ إجراءات لزيادة كفاءة المجموعة بقيمة 5.9 مليار يورو، بشكل سنوي، اعتبارا من 2023.

وفي ألمانيا، بلغ سعر سهم فولكسفاغن 146.68 يورو خلال تعاملات البورصة بانخفاض نسبته 2.17 بالمئة.