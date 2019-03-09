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كُتّاب وآراء
"بينينفارينا" تزيح الستار عن سيارة كهربائية بقوة 1900 حصان
أزاحت شركة بينينفارينا الستار عن سيارتها الكهربائية Battista الخارقة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى 17 مارس الجاري.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Battista السوبر رياضية تعتمد على سواعد محركات كهربائية تستمد طاقتها من بطارية سعة 120 كيلووات ساعة لتزأر بقوة إجمالية 1397 كيلووات/1900 حصان.
وبفضل هذه القوة الخارقة تنطلق السيارة ثنائية المقاعد المصنوعة من الكربون من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في أقل من ثانيتين، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س. أما مدى السير فيصل إلى 450 كلم.
وأعلنت بينينفارينا أن إنتاج الأيقونة Battista الكهربائية سيقتصر على 150 نسخة فقط بسعر يزيد عن 2 مليون يورو، على أن يتم طرحها في الأسواق بحلول عام 2020 لتشعل نار المنافسة مع بوجاتي Chiron ولامبورجيني Aventador.