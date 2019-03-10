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الرئيسية | سيارات | "أستون مارتن" تقدم سيارة سباقات بسعر 1.4 مليون يورو

"أستون مارتن" تقدم سيارة سباقات بسعر 1.4 مليون يورو

"أستون مارتن" تقدم سيارة سباقات بسعر 1.4 مليون يورو
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 10 مارس 2019 - 11:31

أزاحت شركة أستون مارتن الستار عن سيارة السباقات AM-RB 003 الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الحرفين RB يشيران إلى شركة Red Bull، التي تتولى المسؤولية التقنية عن الشاسيه وعناصر الآيروديناميكية على غرار سباقات الفورميلا 1.

وتعتمد السيارة السوبر رياضية AM-RB 003 المصنوعة من ألياف الكربون على سواعد محرك هجين تربو V6، غير أن الشركة البريطانية لم تفصح عن المزيد من البيانات التقنية.

ومن المقرر أن يقتصر إنتاج سيارة السباقات AM-RB 003 على 500 نسخة فقط بسعر يبلغ نحو 1.4 مليون يورو.

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