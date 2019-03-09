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كُتّاب وآراء
"ميني" تعلن تطرح الموديل الكهربائي بحلول نهاية العام الجاري
أعلنت شركة ميني عن طرح الموديل الكهربائي Mini E في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، غير أنها لم تفصح بعد عن سعره.
وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الجديدة ثلاثية الأبواب تعتمد على سواعد محرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة 140 كيلووات/190 حصان.
وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 150 كلم/س.
وتم تجهيز السيارة الكهربائية Mini E ببطاريات سعة 33 كيلووات ساعة، تتيح مدى سير يتراوح من 200 إلى 250 كلم.