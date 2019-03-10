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كُتّاب وآراء
"ألفا روميو Tonale" الاختبارية تظهر في جنيف
كشفت شركة ألفا روميو النقاب عن سيارتها Tonale الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى 17 مارس الجاري.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة Tonale الاختبارية تمهد الطريق لسيارة SUV مدمجة أصغر من الموديل Stelvio.
وتعتمد السيارة Tonale على تقنية الدفع الهجين Plug-in-Hybrid؛ حيث تتألف منظومة الدفع من محرك احتراق ومحرك كهربائي على كل محور، بالإضافة إلى بطارية. ولم تفصح ألفا روميو حتى الآن عن أية بيانات تقنية.
وتخطط الشركة الإيطالية لطرح سيارة الأراضي الوعرة المدمجة خلال العام القادم لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan ومازدا CX-5.