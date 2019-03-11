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كُتّاب وآراء
شركة "مازدا" تطلق "سي.إكس. 30" الجديدة
كشفت شركة مازدا النقاب عن سيارتها CX-30 الجديدة، التي تسد الفجوة بين الموديلين CX-3 و CX-5، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.
وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها CX-30 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تسع مقاعد لخمسة أشخاص و430 لترا من الأمتعة.
وتزخر سيارة الأراضي الوعرة بباقة موسعة من التجهيزات مثل شاشة Head-up وكشافات LED ومساعد الانتباه، كما تعتمد على نظام الدفع الرباعي، الذي يتولاه محرك بنزين سعة 2.0 لتر بقوة 90 كيلووات/122 حصان مع نظام "هجين معتدل" “Mild Hybrid”، ونظام إيقاف أسطوانات المحرك. وبجانب هذا المحرك يتوفر للسيارة محرك ديزل سعة 8ر1 لتر وبقوة 85 كيلووات/116 حصان.
ومن المخطط تعزيز برنامج دفع السيارة بمحرك بنزين ذاتي الإشعال “Diesotto” سعة 2.0 لتر وبقوة 132 كيلووات/180 حصان. ويجمع هذا المحرك الفريد من نوعه بين قوة محرك البنزين واقتصادية محرك الديزل.