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كُتّاب وآراء
"ميتسوبيشي" تعلن عن أحدث النسخ من مركباتها
أعلنت شركة ميتسوبيشي عن تجديد عائلة موديلات SUV، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الجديد من السيارة ASX المدمجة، والمقرر طرحه في الأسواق خلال العام القادم، يتمتع بتصميم جديد ترسمه الخطوط الجديدة على المقدمة، مع التجهيز بالعديد من الأنظمة المساعدة. ويعتمد الموديل ASX الجديد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر.
وكشفت ميتسوبيشي أيضا عن السيارة الاختبارية Engelberg Tourer، التي تمهد بها الطريق للجيل القادم من وحش الأراضي الوعرة Outlander بخطوط تصميمية شرسة وتقنيات تقترب بالفعل من الإنتاج القياسي.
وتعتمد السيارة الاختبارية على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك بنزين سعة 2.4 لتر مع محركين كهربائيين، تصل بفضلهما السيارة إلى مدى سير كهربائي 70 كلم، ومع انضمام محرك الاحتراق الداخلي لهما تصل السيارة إلى مدى السير 700 كلم.