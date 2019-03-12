"كارمين" .. سيارة كهربائية بـ1.79 مليون يورو

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت شركة "هيسبانو سويزا" النقاب عن سيارتها الكهربائية Carmen الخارقة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارتها الرياضية Carmen ثنائية المقاعد تظهر بطول 4.73 متر، وتمتاز بشبكة مبرد على شكل شبه منحرف مع حليات من الكروم، وسقف منساب يكاد يصل إلى مؤخرة السيارة، مع عجلات خلفية مغطاة بشكل كامل.

وتم تجهيز السيارة بأبواب مقصية مع مقاعد من ألياف الكربون ذات كسوة جلدية فاخرة وحليات محاكة بشكل يدوي. ويتم الاعتماد على ألياف الكربون أيضا في صنع الهيكل الأحادي.

ويزأر بداخل السيارة محرك كهربائي بقوة 750 كيلووات/1019 حصان، ويتم ضمان الدفع بمحركين كهربائيين على المحور الخلفي. وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارتها Carmen الخارقة يقتصر إنتاجها على 19 نسخة فقط بسعر يبدأ من حوالي 1.79 مليون يورو، ومن المزمع طرحها في الأسواق بحلول يونيو 2020.