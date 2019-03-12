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الرئيسية | سيارات | "فولكسفاغن" تخطط لملايين السيارات الكهربائية

"فولكسفاغن" تخطط لملايين السيارات الكهربائية

"فولكسفاغن" تخطط لملايين السيارات الكهربائية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:17

تخطط شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، التي حققت صافي أرباح في عام 2018 بلغت 12.15 مليار يورو بزيادة بنسبة 6% عن العام السابق، لإنتاج 22 مليون سيارة كهربائية في غضون 10 سنوات.

وأعلنت فولكسفاغن، لدى تقديمها كشف حساب تعاملاتها لعام 2018، إطلاق ما يقرب من 70 طرازا جديدا من السيارات الكهربائية في السنوات العشر القادمة بدلا من الـ50 التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي فولكسفاغن العام الماضي 11.827 مليار يورو بزيادة 5.8% عن عام 2017. ووقع عملاق صناعة السيارات الألماني "برنامجا واسع النطاق للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في كافة المناطق" في عام 2050، كما أبدى التزامه التام بالأهداف المناخية لاتفاقية باريس.

وقال رئيس المجموعة، هربرت ديس، إن "فولكسفاغن تتحمل مسؤوليتها إزاء التوجهات الرئيسية في المستقبل خاصة فيما يتعلق بحماية المناخ" للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويتمثل هدف مجموعة فولكسفاغن لعام 2025 في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% في دورة حياة السيارة مقارنة بانبعاثات 2015.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المجموعة بتركيز انتاجها على السيارات الكهربائية، حيث ستستثمر أكثر من 30 مليار يورو في هذا المجال حتى عام 2023.

ويذكر أن الشركة الألمانية ستنتج هذا العام أولى سيارات الجيل الأول من السيارات الكهربائية وهي 'أودي إي ترون' (Audi e-tron).

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