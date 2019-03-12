24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4013:4217:0019:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. ضحية الطائرة الإثيوبية (5.00)

  2. سوق للقرب يحتضن الباعة المتجولين بعين السبع (5.00)

  3. العثماني يشيد بمستوى علاقات المغرب والإمارات (5.00)

  4. الملك يعزي أسرتي ضحيتي تحطم الطائرة الإثيوبية (5.00)

  5. الفرنسية قزم جهوي والإنجليزية هي اللغة العلمية والعالمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سيارات | ماكلارين تطرح سيارة متعددة الأغراض بالأسواق

ماكلارين تطرح سيارة متعددة الأغراض بالأسواق

ماكلارين تطرح سيارة متعددة الأغراض بالأسواق
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 10:37

كشفت شركة ماكلارين عن خططها لاقتحام عالم السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، وذلك على هامش فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة، التي لم يتم تحديد اسمها حتى الآن، ستقع ضمن فئة "الغران توريزمو" “Gran Turismo”، وسوف تمتاز بقاعدة عجلات مطولة، كي تتمتع المقصورة الداخلية بالرحابة، فضلا عن توفر سبل الراحة أثناء القيادة لمسافات طويلة.

ومن المتوقع أن تعتمد سيارة ماكلارين ثنائية المقاعد على سواعد محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 مركب في الخلف، ومن المزمع طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري بسعر يبلغ نحو 200 ألف يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.