ماكلارين تطرح سيارة متعددة الأغراض بالأسواق

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت شركة ماكلارين عن خططها لاقتحام عالم السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، وذلك على هامش فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة، التي لم يتم تحديد اسمها حتى الآن، ستقع ضمن فئة "الغران توريزمو" “Gran Turismo”، وسوف تمتاز بقاعدة عجلات مطولة، كي تتمتع المقصورة الداخلية بالرحابة، فضلا عن توفر سبل الراحة أثناء القيادة لمسافات طويلة.

ومن المتوقع أن تعتمد سيارة ماكلارين ثنائية المقاعد على سواعد محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 مركب في الخلف، ومن المزمع طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري بسعر يبلغ نحو 200 ألف يورو.