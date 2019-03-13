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كُتّاب وآراء
شركة إيطالية تقدّم سيارة "الكنغر" قاهرة الطرق
أزاحت شركة “GFG Style” الستار عن سيارتها الكهربائية Kangaroo الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.
وأوضحت الشركة الإيطالية التابعة لستوديو التصميم “Giugiaro” أن سيارتها Kangaroo الجديدة يمكن ضبطها - تبعا لحالة الطريق - على ثلاثة أوضاع، هي: Race وRoad وOffroad.
ويبلغ الارتفاع، الذي يتم ضبط السيارة فيه، 120 ملم؛ حيث يصل الخلوص الأرضي في وضع الضبط المخصص للقيادة في الأراضي الوعرة إلى 260 ملم. وتعتمد السيارة على نظام الدفع الرباعي وتوجيه العجلات الأربعة.
وتم نسج الجسم الخارجي للسيارة الكهربائية Kangaroo الاختبارية من ألياف الكربون، وتشتمل على أبواب مقصية.
وتعتمد السيارة الرياضية على سواعد محرك كهربائي بقوة 360 كيلووات/489 حصان. وبفضل هذه القوة الهائلة ينطلق الكنغر الإيطالي من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية، في حين تقف سرعته القصوى على أعتاب 250 كلم/س. كما تم تجهيز السيارة الكهربائية ببطارية ذات مدى سير يصل إلى 450 كلم.