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الرئيسية | سيارات | "أوروس الفارهة" تخطف الأنظار بمعرض جنيف

"أوروس الفارهة" تخطف الأنظار بمعرض جنيف

"أوروس الفارهة" تخطف الأنظار بمعرض جنيف
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 13 مارس 2019 - 01:03

أزاحت شركة أوروس الستار عن سيارتها الصالون Senat الفارهة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الروسية أن الصالون Senat الفارهة تتوفر في نسختين: النسخة Senat 600 بطول 5.63 متر وقاعدة عجلات بطول 3.30 متر، والنسخة Senat 700 مع زيادة قدرها مترا كاملا للطول وقاعدة العجلات.

وتشتمل النسخة القصيرة على مقعدين في المؤخرة مع مسند قدم قابل للحركة. وتم تجهيز النسخة الطويلة، التي يتم تقديمها مصفحة بشكل قياسي، بمقاعد استرخاء، ومقاعد متقابلة مع فاصل عن قائد السيارة.

ويتولى دفع نسختي السيارة محرك بنزين V8 تم تطويره بالتعاون مع شركة بورشه الألمانية سعة 4.4 لتر، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية 440 كيلووات/598 حصان.

وبفضل نظام الدفع الرباعي وناقل الحركة الأتوماتيكي المكون من 9 سرعات تتسارع النسخة Senat 600 من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.0 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وتتسارع النسخة Senat 700 من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9.0 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 160 كلم/س.

ولم تكشف الشركة الروسية حتى الآن عن سعر أيقونتها الفارهة، لكن من المتوقع أن تتوفر بسعر يبدأ من 200 ألف يورو تقريبا للنسخة القصيرة، وما يقرب من مليون يورو للنسخة Senat 700.

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