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الرئيسية | سيارات | مصنعو "فيات" يقدمون "سنتوفينتي" الكهربائية

مصنعو "فيات" يقدمون "سنتوفينتي" الكهربائية

مصنعو "فيات" يقدمون "سنتوفينتي" الكهربائية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 03:06

كشفت شركة فيات النقاب عن سيارتها الكهربائية Centoventi الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الهاتشباك تظهر بطول 3.70 متر، كما تتوفر لها باقة تخصيص تتألف من 100 عنصر من الملحقات، والتي يمكن من خلالها تغيير الملامح التصميمية لقمرة القيادة.

ويتم تجهيز السيارة بشكل قياسي ببطارية ذات مدى سير 100 كلم، كما تتوفر 4 وحدات بطارية أخرى لزيادة مدى السير إلى 500 كلم. ويمكن خلع إحدى هذه البطاريات وشحنها في المنزل على غرار الدراجات الهوائية الكهربائية.

ولم تكشف فيات حتى الآن عن فرص دخول السيارة الكهربائية Centoventi الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي.

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