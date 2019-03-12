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كُتّاب وآراء
بورش تطلق سيارة "كابريو 911" المطوّرة كليّا
أعلنت شركة بورش عن إطلاق الموديل الكابريو من أيقونتها 911 الرياضية في الأسواق العالمية خلال مارس الجاري، بسعر يبدأ من 134 ألف و405 يورو للموديل Carrera S و142 ألف و259 يورو للموديل Carrera 4S.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الكابريو الجديدة، المجهزة بمقاعد 2+2، تتوفر على سقف قماشي يمكن طيه تحت الغطاء الخلفي في غضون 12 ثانية وحتى سرعة 50 كلم/س.
وتعتمد السيارة Carrera S ذات الدفع الخلفي على سواعد محرك بوكسر سداسي الأسطوانات بقوة 331 كيلووات/450 حصان، لتنطلق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.6 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 306 كلم/س.
أما معدل الاستهلاك فيبلغ 8.9 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 205 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أنها ستوفر في وقت لاحق الموديل الأساسي Carrera بمحرك بقوة 283 كيلووات/385 حصان والموديل Turbo، كما ستضم باقة الموديلات نسخة Targa وكذلك موديل Speedster.