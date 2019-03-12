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الرئيسية | سيارات | بورش تطلق سيارة "كابريو 911" المطوّرة كليّا

بورش تطلق سيارة "كابريو 911" المطوّرة كليّا

بورش تطلق سيارة "كابريو 911" المطوّرة كليّا
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 12:09

أعلنت شركة بورش عن إطلاق الموديل الكابريو من أيقونتها 911 الرياضية في الأسواق العالمية خلال مارس الجاري، بسعر يبدأ من 134 ألف و405 يورو للموديل Carrera S و142 ألف و259 يورو للموديل Carrera 4S.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الكابريو الجديدة، المجهزة بمقاعد 2+2، تتوفر على سقف قماشي يمكن طيه تحت الغطاء الخلفي في غضون 12 ثانية وحتى سرعة 50 كلم/س.

وتعتمد السيارة Carrera S ذات الدفع الخلفي على سواعد محرك بوكسر سداسي الأسطوانات بقوة 331 كيلووات/450 حصان، لتنطلق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.6 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 306 كلم/س.

أما معدل الاستهلاك فيبلغ 8.9 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 205 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أنها ستوفر في وقت لاحق الموديل الأساسي Carrera بمحرك بقوة 283 كيلووات/385 حصان والموديل Turbo، كما ستضم باقة الموديلات نسخة Targa وكذلك موديل Speedster.

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