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الرئيسية | سيارات | فولكسفاغن تستعد لإطلاق "T-Cross" الأحدث

فولكسفاغن تستعد لإطلاق "T-Cross" الأحدث

فولكسفاغن تستعد لإطلاق "T-Cross" الأحدث
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 13 مارس 2019 - 02:13

تستعد شركة فولكسفاغن لإطلاق سيارتها T-Cross الجديدة خلال شهر ماي المقبل بسعر يبدأ من 17 ألف و975 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة T-Cross الصغيرة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تعتمد على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر وبقوة 70 كيلووات/95 حصان.

وتتميز سيارة الأراضي الوعرة T-Cross الجديدة بخلوص أرضي كبير وقسمات مفتولة العضلات مع شريط ضوء ممتد في الخلف.

وبفضل الطول البالغ 4.11 متر تتمتع مقصورة السيارة بالرحابة والتنوع؛ حيث تمتاز السيارة بصندوق أمتعة تتراوح سعته التخزينية بين 385 لتر و1281 لتر.

وتعتمد السيارة T-Cross الجديدة على باقة موسعة من الأنظمة المساعدة ونظام ملتيميديا مطور، كما تضم باقة التجهيزات الاختيارية أجهزة رقمية وأنظمة مساعدة لتغيير حارة السير والحفاظ على حارة السير، وكذلك مراقبة محيط السيارة مع وظيفة الكبح الاضطراري.

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