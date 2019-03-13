استعراض Huracán Evo Spyder في جنيف

هسبريس ـ مُتابعة

أزاحت شركة لامبورغيني الستار عن أيقونتها Huracán Evo Spyder الكابريو خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Huracán Evo Spyder الكابريو مزودة بسقف قماشي يمكن فتحه بضغطة زر حتى سرعة 50 كلم، وليختفي أسفل غطاء في غضون 17 ثانية.

ويتم التحكم في الزجاج الخلفي للسيارة بآلية كهربائية. ويتم استعمال الزجاج الخلفي في حال فتح السقف كوسيلة للحماية من الرياح. وفي حالات الطوارئ تخرج أقواس الحماية من الانقلاب بشكل أوتوماتيكي من موضعها.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة Huracán Evo Spyder السوبر رياضية على سواعد محرك من 10 أسطوانات بقوة 470 كيلووات/640 حصان، لتنطلق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.1 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 325 كلم/س.

أما معدل الاستهلاك فيبلغ 14.1 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 338 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتخطط لامبورجيني لطرح أيقونتها Huracán Evo Spyder الكابريو بالأسواق في ربيع عام 2019 بسعر يبدأ من 240 ألف يورو.