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الرئيسية | سيارات | سيارة "نيسان IMQ" الاختبارية تدنو من الأسواق

سيارة "نيسان IMQ" الاختبارية تدنو من الأسواق

سيارة "نيسان IMQ" الاختبارية تدنو من الأسواق
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 13 مارس 2019 - 06:25

كشفت شركة نيسان النقاب عن سيارتها IMQ الاختبارية، التي تشي بملامح فئة الكروس أوفر المستقبلية، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها IMQ الاختبارية تتخل عن العمود B، كما تم تجهيزها بأربعة مقاعد رياضية وأبواب يتم فتحها بالتقابل.

وتلفت المقصورة الداخلية الأنظار بالعديد من السمات العصرية المستقبلية مثل لوحة القيادة مع شاشة قياس 33 بوصة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة IMQ الاختبارية على نظام دفع هجين يتألف من محركين كهربائيين مع محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل عند الضرورة كمولد للتيار.

ويولد هذا النظام قوة إجمالية تبلغ 250 كيلووات/340 حصان، مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن متر. وتتوزع هذه القوة على عجلات السيارة الأربعة، التي يبلغ مقاسها 22 بوصة.

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