24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:38
|13:42
|17:00
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسافر يوناني ينجو من تحطم الطائرة الإثيوبية
- وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين"
- تفكيك شبكة إجرامية بتمارة
- الدرك يحجز لحوما فاسدة موجهة إلى المدارس
- أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول
مفعول "حملة المقاطعة" يصيب "شركة سيدي علي" بتراجع كبيـر (5.00)
التكوين المهني بالمملكة .. الكم يُفشل ملاءمة الكيف في التشغيل (5.00)
- أسعار اللحوم الحمراء تقفز إلى 80 درهما .. المنتجون: ثمن معقول - (134)
- وزارة الداخلية تسْتدعي النقابات والأساتذة لإنهاء أزمة "المتعاقدين" - (101)
- هل يرمم "تغيير جلد" الحكومة الجزائرية علاقات الجوار مع المغرب؟ - (71)
- شروط ميسي في لقاء طنجة - (53)
- النقابات ترفض محاورة العمّال والولاة بخصوص مطالب "أساتذة التعاقد" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيارة "نيسان IMQ" الاختبارية تدنو من الأسواق
كشفت شركة نيسان النقاب عن سيارتها IMQ الاختبارية، التي تشي بملامح فئة الكروس أوفر المستقبلية، وذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.
وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها IMQ الاختبارية تتخل عن العمود B، كما تم تجهيزها بأربعة مقاعد رياضية وأبواب يتم فتحها بالتقابل.
وتلفت المقصورة الداخلية الأنظار بالعديد من السمات العصرية المستقبلية مثل لوحة القيادة مع شاشة قياس 33 بوصة.
وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة IMQ الاختبارية على نظام دفع هجين يتألف من محركين كهربائيين مع محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل عند الضرورة كمولد للتيار.
ويولد هذا النظام قوة إجمالية تبلغ 250 كيلووات/340 حصان، مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن متر. وتتوزع هذه القوة على عجلات السيارة الأربعة، التي يبلغ مقاسها 22 بوصة.