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الرئيسية | سيارات | "هيونداي موبيس" تعزز إنترنت السيارات بالصين

"هيونداي موبيس" تعزز إنترنت السيارات بالصين

"هيونداي موبيس" تعزز إنترنت السيارات بالصين
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 14 مارس 2019 - 04:05

أعلنت شركة "هيونداي موبيس" أكبر شركة لمكونات السيارات في كوريا الجنوبية، استثمار 5.5 مليار وون كوري جنوبي (4.9 مليون دولار) في شركة "بيجين ديب جلينت تكنولوجي ليمتد" الصينية الناشئة للتكنولوجيا بهدف إقامة شراكة بين الجانبين في مجال تطوير تقنيات المستقبل في عالم السيارات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدث باسم "هيونداي موبيس" القول إن "هذه أول مرة تستثمر فيها هيونداي موبيس في الخارج من أجل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا إنترنت السيارات. ورغم أن قيمة هذا الاستثمار صغيرة، لكنه مجرد بداية".

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية التوسع في الاستثمار في الشركات متعددة الجنسيات للعمل معها في مجال تطوير التقنيات المستقبلية في عالم السيارات وبخاصة السيارات ذاتية القيادة والسيارات المتصلة بالإنترنت بحسب المتحدث باسم الشركة.

يذكر أن شركة "ديب جلينت" هي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومتخصصة على وجه التحديد في تكنولوجيا الرؤية بالكمبيوتر وتقنيات التعلم الإلكتروني.

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