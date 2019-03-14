"سكودا" تقدم دراجة هوائية كهربائية

هسبريس - د.ب.أ

كشفت شركة سكودا النقاب عن دراجتها الهوائية الكهربائية Klement، تخليدا لذكرى "فاكلاف كليمنت"، أحد مؤسسي الشركة التشيكية.

وأوضحت سكودا أن الدراجة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي على الصرة بقوة 4 كيلووات ساعة، يصل بها إلى السرعة القصوى 45 كلم/س.

كما تم تجهيز الدراجة ببطاريتين ليثيوم أيون سعة 1250 كيلووات ساعة مع مدى سير 65 كلم. ويمكن خلع البطاريات بسهولة وشحنها في المقابس العادية في المنزل.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الدراجة بمكابح هيدروليكية مع وظيفة ABS، وأضواء بتقنية LED. وتم دمج مصابيح تغيير الإشارة بتقنية LED هي الأخرى في الدواسات، فضلا عن حامل للهاتف الذكي مع تقنية شحن لاسلكي.

وعن طريق الهاتف الذكي تتوفر لقائد الدراجة جميع عروض الاتصالات، التي تقدمها سكودا، مثل وظيفة Coming-Home والاتصال الأوتوماتيكي بخدمة الطوارئ، والتشخيص عن بعد وخدمة الصيانة.

ولم تفصح سكودا عن موعد طرح أو أسعار الدراجة الهوائية الكهربائية Klement الجديدة.