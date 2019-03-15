"ألفا روميو" تقرّب "جولييتا" من حماية البيئة

هسبريس ـ مُتابعة

أجرت شركة ألفا روميو تجديدات على سيارتها Giulietta المدمجة لتكون صديقة للبيئة من ناحية ولزيادة أناقتها وجاذبيتها من ناحية أخرى.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Giulietta الجديدة تتوفر بمحركات تفي باشتراطات المواصفة الأوروبية للعادم Euro-6d-Temp الجديدة.

ويضم برنامج الدفع محركات بنزين وديزل تربو بقوة تتراوح بين 120 حصان و170 حصان، وتتضافر جهودها مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ست سرعات أو ناقل حركة يدوي من ست سرعات.

وتقدم ألفا روميو للموديل الجديد باقة موسعة من التجهيزات؛ حيث يشمل برنامج العرض انضمام لون الطلاء الجديد Verde Visconti Metallic والجنوط المصنوعة من معدن خفيف وكسوة المقاعد الخاصة.

وتتوفر للسيارة 5 خطوط تجهيزات، هي: Giulietta وSuper وSport وLusso والنسخة الخاصة Speciale ذات الطابع الرياضي، والتي يقتصر إنتاجها على 30 نسخة فقط.

وأشارت ألفا روميو إلى أن سعر السيارة Giulietta الجديدة يبدأ من 19 ألف و500 يورو.