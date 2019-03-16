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كُتّاب وآراء
"فولكس فاغن" تقدم محركات لوحش الأراضي الوعرة
أعلنت شركة فولكس فاغن عن تقديم محركات جديدة لوحش الأراضي الوعرة Touareg.
وأوضحت الشركة الألمانية أنها تقدم لأيقونتها، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، محرك ديزل ثماني الأسطوانات V8 TDI سعة 4 لتر وبقوة 421 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 900 نيوتن متر.
وتتضافر جهود محرك الديزل ثماني الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ليدفع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر4 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.
وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن سيارتها الجديدة تتوفر في خطوط تجهيزات هي: Elegance و Atmosphere. وتتمتع النسخة المعتمدة على هذا المحرك بتجهيزات جلدية فاخرة وقمرة رقمية ونوابض هوائية وغطاء خلفي يعمل بآلية كهربائية ومقاعد مريحة ودواسات من الفولاذ، فضلا عن جنوط قياس 19 بوصة. ولم تكشف فولكس فاغن عن سعر النسخة المعتمدة على محرك الديزل الجديد.
كما تشهد باقة الدفع انضمام محرك بنزين جديد سداسي الأسطوانات V6 TSI سعة 3 لتر وبقوة 340 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 450 نيوتن متر. وبسواعد هذا المحرك يتسارع الوحش Touareg من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر5 ثانية، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 250 كلم/س.
ويبلغ معدل استهلاك هذا المحرك 9ر8 لتر/100 كلم، في حين يبدأ سعر النسخة المعتمدة عليه من 61 ألف و950 يورو.