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كُتّاب وآراء
"تسلا" للسيارات تكشف النقاب عن طراز جديد
كشفت شركة "تسلا" النقاب عن الطراز Model Y الجديد، الذي ينتمي لفئة SUV المدمجة.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الكهربائية العاملة بالبطاريات Model Y الجديدة مخصصة للطرق الممهدة والأراضي الوعرة على حد سواء، ويمكن تجهيزها بما يصل إلى 7 مقاعد.
ويتوفر الطراز Model Y الجديد بموديل أساسي ذي مدى سير يبلغ نحو 370 كلم، وبموديل ذي مدى سير طويل Long Range يبلغ 540 كلم، بالإضافة إلى موديل دفع رباعي بمدى سير يبلغ 505 كلم، وموديل دفع رباعي فائق الأداء Performance بمدى سير يبلغ 480 كلم.
وتصل السرعة القصوى للطراز Model Y الجديد إلى 241 كلم/س في الموديل Performance فائق الأداء.
ومن المقرر أن تطرح تسلا الطراز Model Y الجديد في الأسواق الأمريكية في خريف 2020 بسعر يبدأ من 39 ألف دولارا أمريكيا.