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الرئيسية | سيارات | "مرسيدس" تستدعي نحو ألف سيارة معيبة بالصين

"مرسيدس" تستدعي نحو ألف سيارة معيبة بالصين

"مرسيدس" تستدعي نحو ألف سيارة معيبة بالصين
هسبريس - إفي
الاثنين 18 مارس 2019 - 01:55

استعدت شركة "بكين-بنز" التابعة لمجموعة "مرسيدس-بنز" الألمانية لصناعة السيارات، الأحد، أنها تعتزم استدعاء نحو 100 ألف سيارة لفحصها بسبب عيوب في رفوف التوجيه.

ونشرت الشركة بيانا تناقلته وسائل الإعلام الرسمية تحدد فيه أن عدد السيارات المعيبة هو 95 ألفا و694 سيارة تم تصنيعها بين اكتوبر 2016 وأبريل 2018.

وبين الطرازات المعيبة يبرز "Clase C" و"Clase E" وسيارة الدفع الرباعي "GLC".

وقد تؤثر رفوف التوجيه المعيبة على تشغيل عجلة قيادة السيارة، مما يتسبب في مخاطر السلامة.

وتعهدت الشركة للعملاء باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.

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