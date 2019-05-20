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الرئيسية | سيارات | تعديلات تقنية تمس سيارة سكودا Octavia RS

تعديلات تقنية تمس سيارة سكودا Octavia RS

تعديلات تقنية تمس سيارة سكودا Octavia RS
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 15 ماي 2019 - 01:40

أجرت شركة Abt تعديلات تقنية على السيارة سكودا Octavia RS الكومبي لزيادة قوتها وإضفاء طابع رياضي عليها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها أجرت تعديلات على المحرك التربو رباعي الأسطوانات سعة اللترين لزيادة قوته من 245 حصان/370 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 290 حصان/410 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ولإضفاء طابع رياضي على السيارة تقدم Abt لها نوابض جديدة ساعدت على خفض الخلوص الأرضي على المحور الأمامي 25 ملم و30 ملم على المحور الخلفي.

كما توفر الشركة الألمانية لسيارة سكودا الكومبي العائلية مثبتات رياضية لمعادلة حركات الاهتزازات، فضلا عن عجلاتها الخاصة بقياسات 18 و 19 و 20 بوصة.

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