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الرئيسية | سيارات | الكشف عن موديل خاص من بي إم دبليو M5

الكشف عن موديل خاص من بي إم دبليو M5

الكشف عن موديل خاص من بي إم دبليو M5
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 19 ماي 2019 - 03:46

كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن الموديل الخاص M5 Edition 35 Years، وذلك احتفالا بمرور 35 عاما على تدشين الصالون الأنيقة M5.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الخاص M5 Edition 35 Years يقتصر إنتاجه على 350 نسخة فقط، وهو يعتمد على سواعد محرك V8 بقوة 625 حصان/750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل نظام الدفع الرباعي M xDrive، والقفل التفاضلي الفعال على المحور الخلفي تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية.

وعلى الصعيد الشكلي يتميز الموديل الخاص من خلال الطلاء الخاص الميتالك باللون “Frozen Dark Grey”، والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة، وسروج المكابح المطلية باللون الأسود اللامع، مع توفير سروج مكابح الكربون/السيراميك والمطلية باللون الذهبي. وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد متعددة الوظائف ومكسوة بالجلد الفاخر.

ولم تكشف الشركة الألمانية حتى الآن عن سعر الموديل الخاص M5 Edition 35 Years.

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