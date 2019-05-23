24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
- بوفال يهزم ميسي ويتوج أفضل مراوغ في "الليغا"
- شنو الفرق: الأكل في رمضان
- تحقيق قضائي رسمي مع الخليفي في "تهم فساد"
هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)
شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري" (5.00)
نقابات تعليمية تراهن على إسقاط التعاقد في جولات "حوار أمزازي" (5.00)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (81)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (76)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (72)
- استطلاع: قراء هسبريس يثمّنون أداء لقجع على رأس جامعة الكرة - (57)
- غياب مؤشرات الغاز بآبار المغرب يخيّب آمال مستكشفين بريطانيين - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شركة ألمانية ترفع معدلات أداء فيراري 488 GTB
أجرت شركة "ريس تولز" (RaceTools) تعديلات تقنية على فيراري 488 GTB لترفع معدلات أداء السيارة الرياضية في ثلاثة مستويات.
وأوضحت شركة التعديل أنه أجرت تعديلات على محرك التربو المزدوج V8 سعة 3.9 لتر لزيادة قوته من 670 حصان/760 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 778 حصان/840 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى في المستوى الأول. وفي هذا المستوى تنطلق السيارة بسرعة قصوى 343 كلم/س.
وفي المستوى الثاني تزأر السيارة المعدلة بقوة 790 حصان/870 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتنطلق بسرعة قصوى 346 كلم/س.
وفي المستوى الثالث تزأر السيارة المعدلة بقوة 800 حصان/880 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 348 كلم/س.