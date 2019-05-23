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الرئيسية | سيارات | شركة ألمانية ترفع معدلات أداء فيراري 488 GTB

شركة ألمانية ترفع معدلات أداء فيراري 488 GTB

شركة ألمانية ترفع معدلات أداء فيراري 488 GTB
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:26

أجرت شركة "ريس تولز" (RaceTools) تعديلات تقنية على فيراري 488 GTB لترفع معدلات أداء السيارة الرياضية في ثلاثة مستويات.

وأوضحت شركة التعديل أنه أجرت تعديلات على محرك التربو المزدوج V8 سعة 3.9 لتر لزيادة قوته من 670 حصان/760 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 778 حصان/840 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى في المستوى الأول. وفي هذا المستوى تنطلق السيارة بسرعة قصوى 343 كلم/س.

وفي المستوى الثاني تزأر السيارة المعدلة بقوة 790 حصان/870 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتنطلق بسرعة قصوى 346 كلم/س.

وفي المستوى الثالث تزأر السيارة المعدلة بقوة 800 حصان/880 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 348 كلم/س.

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