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كُتّاب وآراء
شركة أودي تطلق نسخة هجين من أيقونة Q5
كشفت شركة أودي النقاب عن نسخة هجين Plug-in من أيقونتها Q5، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة Q5 55 TFSI e Quattro تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 252 حصان/370 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى ومحرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/350 نيوتن متر، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 14.1 كيلووات ساعة.
ويولد نظام الدفع الهجين قوة إجمالية 367 حصان/500 نيوتن متر تنتقل لعجلات الدفع الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.
وتتسارع سيارة أودي من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 239 كلم/س. ويبلغ مدى السير الكهربائي 40 كلم، بينما يتراوح معدل الاستهلاك بين 2.1 و2.4 لتر/100 كلم وفقا لدورة WLTP.
ومن المقرر أن تطلق أودي السيارة Q5 55 TFSI e Quattro الهجين في الأسواق خلال الربع الثالث من العام الجاري بسعر يبدأ من 60 ألف و450 يورو.